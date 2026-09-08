ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الحصار على إيران قوي وفعال حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" طهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي، ونتائج الحصار على إيران فاقت التوقعات".

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن دوائر في الجيش الأمريكي والاستخبارات تبحث خفض عدد القوات والمنشآت المنتشرة بالشرق الأوسط، في حال نجحت إدارة ترامب في التوصل إلى نهاية للحرب مع إيران.



ونقلت الشبكة عن مصادر أن مسؤولين كبارا في البنتاجون يرغبون في تقليص الوجود العسكري في عدد من دول الخليج، ضمن توجه أوسع لتحميل الشركاء الإقليميين مزيدا من أعباء الدفاع. لكن المصادر شددت على عدم وجود جدول زمني واضح لإنهاء الحرب أو للتوصل إلى تسوية مع طهران.