أمريكا الكبرى.. ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كندا والمكسيك وجرينلاند

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة منشورات بمناسبة عيد العمال الأمريكي، تضمنت خريطة تظهر كندا والمكسيك وعدة دول أخرى ضمن الأراضي الأمريكية، ضمن نمط أوسع لإعادة تسمية معالم والحديث عن توسيع النفوذ الأمريكي.

خريطة على "تروث سوشيال" تضع العلم الأمريكي فوق دول أخرى

شارك ترامب اليوم الاثنين 7 سبتمبر، عبر منصة "تروث سوشيال" صورة لخريطة وُضع عليها العلم الأمريكي فوق كندا والمكسيك وجرينلاند وكوبا وجواتيمالا وعدة دول أخرى، في إشارة ظاهرية إلى ضمها للولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تلميحه لتغيير اسم ولاية "نيو مكسيكو" إلى "نيو أمريكا"، حيث نشر صورة للولاية شُطبت منها كلمة "المكسيك" واستُبدلت بـ "أمريكا".

إعادة تسمية معالم.. من "بحيرة أونتاريو" إلى "بحيرة أمريكا"

تأتي هذه المنشورات ضمن سلسلة إجراءات إعادة تسمية بدأها ترامب خلال ولايته الثانية، ففي 27 أغسطس الماضي أعلن تغيير اسم "بحيرة أونتاريو" إلى "بحيرة أمريكا".

وقال في مقطع فيديو على "تيك توك" في 26 أغسطس: "سنجري تغييراً بسيطاً، سنسميه بحيرة أمريكا. كل ما يتطلبه الأمر قلم جيد وقليل من الذكاء"، قبل أن يشطب اسم البحيرة ويكتب الاسم الجديد.

كما أمر ترامب في وقت سابق بأن تشير الحكومة الفيدرالية إلى "خليج المكسيك" باسم "خليج أمريكا".

الضغط لضم جرينلاند بذريعة الأمن القومي

ولم يقتصر حديث ترامب عن التوسع على كندا والمكسيك، إذ كرر سعيه لضم جرينلاند التابعة للدنمارك ذاتياً، مبرراً ذلك بأهميتها للأمن القومي الأمريكي وفي مواجهة روسيا والصين.

وقال في مقابلة مع "نيويورك تايمز" في يناير إن الحصول على "السيادة الكاملة" على جرينلاند "أمر ذو أهمية نفسية" بالنسبة له، معتبراً أن الملكية ستمنح واشنطن مستوى تحكم لا توفره المعاهدات أو القواعد العسكرية.

رفض دنماركي وحدود قانونية للتغييرات

وأثارت تصريحات ترامب معارضة من مسؤولين دنماركيين وجرينلانديين أكدوا على سيادة الجزيرة وحقها في تقرير المصير.

يُذكر أن ترامب لا يملك صلاحية تغيير اسم ولاية "نيو مكسيكو" من جانب واحد، فالولاية تحمل اسمها منذ ما قبل انضمامها للاتحاد عام 1912، وهو مشتق من المصطلح الإسباني "Nuevo México".