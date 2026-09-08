نأمل في سلام قبل الشتاء.. زيلينسكي: بوتين يحتاج إلى ترامب ولا يريد إزعاجه

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤل حذر بإمكانية استئناف مفاوضات السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء، عقب الزيارتين الأخيرتين للموفدين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف.

وقال زيلينسكي إن هناك فرصة لخفض حدة التوتر والدفع باتجاه مسار تفاوضي خلال سبتمبر وأكتوبر، معتبرًا أن هذه الفترة تمثل نافذة مهمة للتحرك قبل دخول الشتاء.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، قدم زيلينسكي قراءته لحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن موسكو تراهن على شتاء قاسٍ لإضعاف أوكرانيا، ولا سيما عبر استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في الدخول في مواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وقال زيلينسكي: «أشعر بأن بوتين يحتاج إلى ترامب، ولا يريد إزعاجه».

وحذر الرئيس الأوكراني من أن موسكو تراهن بالفعل على ظروف الشتاء المقبل لإضعاف أوكرانيا ودفع كييف إلى إبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات في أي تسوية محتملة. لكنه أشار في المقابل إلى أن بلاده تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي، قائلًا: «عندما هاجموا الكهرباء لدينا، منعناهم من بيع النفط والغاز».

وأكد زيلينسكي أن أمام أوكرانيا شهري سبتمبر وأكتوبر لمحاولة إيجاد قناة للحوار مع موسكو، مشددًا على أن الوصول إلى أي نتيجة يتطلب استئناف الاتصالات المباشرة، وقال: «من دون حوار لن نحصل على نتيجة».

ورجح الرئيس الأوكراني أن يتمكن ترامب من إيجاد صيغة لإطلاق عملية تفاوضية قبل حلول الشتاء، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عقدها بوتين وزيلينسكي مع المبعوثين الأميركيين خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام استئناف الجهود الدبلوماسية.