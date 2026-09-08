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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: جرائم إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف فرض واقع جديد بالقوة

نبيل فهمي يستقبل وزير الخارجية اللبنانية
نبيل فهمي يستقبل وزير الخارجية اللبنانية
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوسف رجي، وزير خارجية الجمهورية اللبنانية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على هامش أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أعرب فهمي عن مساندته للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتحقيق حصرية السلاح.

الجرائم الإسرائيلية المتواصلة

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني، من قتل وهدم للمباني وتدمير وتجريف للقرى، تستهدف فرض واقع جديد بالقوة، وتصدير التوتر إلى الداخل اللبناني.

وأعرب فهمي عن ثقته في قدرة اللبنانيين على إفشال هذا المخطط، والحفاظ على السلم الأهلي وكيان الوطن الجامع، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه البلاد.

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