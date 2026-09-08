بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

قررت السويد شراء منظومة الصواريخ والمدفعية «هيمارس» (HIMARS) من شركة لوكهيد مارتن الأميركية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات كرونة سويدية (728.8 مليون دولار)، وفقًا لما أعلنته وزير الدفاع السويدي بال يونسون، الاثنين.

وقال يونسون خلال مؤتمر صحفي إن الصفقة تشمل نحو 10 منظومات هيمارس إلى جانب الذخيرة، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2027.

وأضاف أن شركة ساب السويدية ستتولى إنتاج الذخائر الخاصة بالمنظومات داخل السويد، بالتعاون مع لوكهيد مارتن.

وتأتي الصفقة في إطار تعزيز السويد لقدراتها الدفاعية، ولا سيما في مجال أنظمة المدفعية والصواريخ بعيدة المدى. ويُعد نظام HIMARS، أو «نظام الصواريخ المدفعية عالي الحركة»، من أبرز أنظمة الإطلاق الصاروخي المتحركة التي تنتجها لوكهيد مارتن.