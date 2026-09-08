3 خيارات أمام الإدارة.. شبانة يكشف موقف أحمد فتوح من التجديد للزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب تحدث مع حسين لبيب، رئيس النادي، بشأن مستحقاته المتأخرة والعقد الجديد.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أحمد فتوح تحدث مع حسين لبيب عن تجديد عقده، وطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد، والتجديد 3 سنوات".

وأوضح: "فتوح قال لو عايزيني أجيب عقد وأرحل والزمالك يستفاد ماديًا معنديش مانع، ولو عايزيني أكمل لنهاية الموسم وأرحل معنديش مشكلة، بس لازم الإدارة تحدد موقفها بسبب إن عنده التزامات مادية".