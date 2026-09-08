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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

جاريدو
جاريدو
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، حقيقة وجود الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في مباراة غزل المحلة الأخيرة، خاصة بعد تزامن حضوره مع قرار إقالة المدير الفني للفريق.

وقالت ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن جاريدو موجود حاليًا في مصر لقضاء إجازة، وكان يفكر في حضور إحدى مباريات الدوري المصري لمتابعة الكرة المصرية.

وأوضحت أن جاريدو كان يخطط في البداية لحضور مباراة المصري، لكنه تراجع عن الفكرة بعدما علم بإقامتها في السويس، نظرًا لبعد المسافة، ليقرر في النهاية حضور مباراة غزل المحلة على استاد القاهرة باعتبارها الأقرب إليه.

وأشارت إلى أن جاريدو حصل على دعوة لحضور المباراة من المقصورة، إلا أن المكان الذي جلس فيه كان أقرب إلى جماهير غزل المحلة، وهو ما دفع البعض للربط بين وجوده في اللقاء والنادي، خاصة مع قرار إقالة المدير الفني للفريق في اليوم نفسه.

وأكدت ريهام حمدي أن التفكير في إقالة المدير الفني لغزل المحلة كان قائمًا منذ فترة، مشيرة إلى وجود 3 مدربين مرشحين بالفعل لتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة لم يكن مرتبطًا بقرار إقالة المدير الفني أو بتولي المسؤولية، موضحة أن المدرب الإسباني سيحضر أيضًا مباراة الأهلي المقبلة بدعوة من مدير الكرة بالنادي، وائل جمعة، وذلك لحسم أي تكهنات حول سبب وجوده في مصر وحضوره مباريات الدوري.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام جماهير الكرة المصرية بوجود جاريدو في المدرجات، خاصة أنه سبق له قيادة الأهلي، قبل أن تتضح أسباب حضوره ومتابعته لمباريات الدوري المصري خلال فترة وجوده في مصر.

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