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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لما تزعل بتفتح التلاجة.. 5 أبراج بتعوض حزنها بالأكل هل أنت منهم؟

ابراج
ابراج

مش كل شخص بيعبر عن زعله بنفس الطريقة؛ فهناك من يفضل العزلة، وآخرون يتجهون للأكل بحثًا عن الراحة وتحسين المزاج.

 وبحسب ما يتداول في عالم الأبراج، هناك 5 أبراج يُقال إنها أكثر ميلًا للأكل عند الشعور بالحزن أو التوتر.

الثور.. الأكل عنده راحة
مواليد الثور من أكثر الأبراج ارتباطًا بالطعام، وعندما يشعرون بالضيق قد يجدون في الوجبات المفضلة والحلويات وسيلة للهروب من الحالة المزاجية السيئة.

السرطان.. أكل مرتبط بالذكريات
عندما يحزن مولود السرطان، قد يلجأ إلى الأكلات التي تمنحه إحساسًا بالدفء والأمان، خاصة الأطعمة المرتبطة بالبيت والعائلة.

الحوت.. يأكل من غير ما يحس
الحوت من الأبراج الحساسة، وقد يحاول التخلص من مشاعر الحزن أو التوتر من خلال تناول السناكس والحلويات، خصوصًا عندما يكون شاردًا أو منشغلًا بمشاعره.

العقرب.. يكتم زعله ويأكل
مواليد العقرب قد لا يتحدثون بسهولة عما يضايقهم، لذلك قد يبحث بعضهم عن وسيلة أخرى لتفريغ الضغط، ومنها تناول الأطعمة المفضلة.

الميزان.. لقمة لتحسين المزاج
لأن الميزان يحب الأجواء المريحة، فقد يلجأ إلى الطعام عندما يشعر بالتوتر، خاصة الأطعمة التي تمنحه إحساسًا سريعًا بالمتعة.

وفي الواقع، لا توجد أدلة علمية تثبت أن برجًا معينًا يجعل صاحبه أكثر عرضة للأكل عند الزعل. لكن علم النفس يشير إلى أن التوتر والمشاعر السلبية يمكن أن يؤثرا في الرغبة في تناول الطعام لدى بعض الأشخاص، وهو ما يعرف بالأكل العاطفي.

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