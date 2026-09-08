النور مكانه في القلوب.. الحاجة أمينة صاحبة الـ 100 عام تعلم أهل الشرقية كتاب الله

قال الإعلامي عمرو الليثي: "فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم علشان يكونوا سبب في الخير والعطاء والمحبة.. ومنهم ضيفتي النهاردة".

وأضاف: "ست مصرية استثنائية. أتمت 100 سنة من عمرها، وربنا حرمها من نعمة البصر. لم تتزوج، لكن كان جواها حب بلا حدود منحته قلبها وعمرها.. وهو حب القرآن الكريم الذي حفظته كاملاً".

وتابع الليثي: "مش بس كده.. دي قررت تعلمه وتحفظه لأهل قريتها في محافظة الشرقية".

واستضاف البرنامج الحاجة أمينة للحديث عن حكايتها مع كتاب الله، وكيف قدرت تحفظه كاملاً رغم أنها كفيفة، وكيف أصبحت معلمة للقرآن في قريتها.



وقالت: "لقد ولدت كفيفة، وعشقت القرآن منذ صغري. وكنت أتمنى أن أكون بنتاً صالحة، وأن أدخل الجنة، وأن أكون من الحور العين. وأول سورة حفظتها كانت سورة البقرة، وهي أم القرآن. كما ساهمت في تعليم وتحفيظ أبناء وبنات القرية، ومنهم من أصبح مهندساً وطبيباً وغير ذلك".

وأضافت: "أنشأت داراً لتحفيظ القرآن الكريم، وكان سبباً في حفظ أبناء وبنات القرية للقرآن الكريم، وذلك حباً في القرآن وفضله ومكانته العظيمة في قلوبنا وعقولنا".

وتابعت: "وأتمنى وأنا في عمر الـ 100 عام أن يكرمني الله بأداء فريضة الحج. وقد أعطاني الله سبحانه وتعالى رحمة وطمأنينة في قلبي".

عمرو الليثي: "سيكون هناك معاش شهري للحاجة أمينة"



وعقب الإعلامي عمرو الليثي قائلاً: "سيكون هناك معاش شهري للسيدة الفاضلة الحاجة أمينة"، وطلب منها أن تدعو له.