استعدادات العام الدراسي الجديد 2026-2027.. جولات ميدانية وصيانة المدارس في القليوبية والقاهرة وأسيوط

في إطار استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد..يجري القيادات التنفيذية جولات ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد..

محافظ القليوبية يعنف مدير مدرسة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددا من الفصول والممرات ومرافق المدرسة، ووجّه مسؤولي المدرسة إلى ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بشكل مستمر، مؤكدا أن الحفاظ على نظافة المدرسة مسؤولية مشتركة، وأن البيئة التعليمية النظيفة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سلوك الطلاب وتعزيز ثقافة الانضباط لديهم.

وقال المحافظ خلال الجولة: «إزاي أعلّم الطلاب النظافة والمكان وسخ؟!»، مشددًا على ضرورة أن تكون المدرسة نموذجًا يحتذى به في النظافة والنظام، بما ينعكس بصورة إيجابية على سلوك الطلاب داخل المدرسة وخارجها.

ووجّه الدكتور حسام عبد الفتاح بسرعة تلافي أوجه القصور التي تم رصدها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية وعدم السماح بوجود أي مظاهر للإهمال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية على المدارس والمنشآت التعليمية للتأكد من جاهزيتها وتوفير أفضل بيئة ممكنة للطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط، وإنما يشمل أيضًا توفير بيئة مدرسية نظيفة ومنظمة تساعد الطلاب على التعلم وتغرس لديهم قيم المسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة.

محافظة القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ سيشهد دخول ٢٠ مدرسة جديدة للخدمة التعليمية بمختلف أحياء العاصمة ما بين إنشاء جديد ، وتوسعة ، وتعلية ، واحلال جزئى فى إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، بما يسهم فى خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء القاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المدارس التى سيتم إلحاقها بالخدمة التعليمية خلال العام الدراسى الجديد باجمالى ٦٥٦ فصل دراسى.

وأضاف د. إبراهيم صابر أن خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد تضمنت تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة ٤٩ مدرسة أخرى، سيتم إلحاقها بالخدمة التعليمية للعام الدراسى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة موقف أعمال إنشاء وصيانة ورفع كفاءة المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد د. إبراهيم صابر على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكد من جاهزية المبانى والفصول ودورات المياه والمرافق والخدمات، بما يضمن بدء العام الدراسى الجديد في أفضل صورة، ويوفر للطلاب بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تساعدهم على التفوق والنجاح.

محافظة أسيوط

واصلت مدارس أسيوط بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة حملات الصيانة والتشجير وتدوير الرواكد بكافة المدارس ،فضلا عن مراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2027/2026 وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .

وأشار احمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم باسيوط -فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية اليوم - إلى متابعته المستمرة لحملات وجهود الصيانة العاجلة وحملات التشجير وتدوير الرواكد بالمدارس ،فضلا عن جهود مديرى الإدارات التعليمية و وكلاء الإدارات ومسؤولى المتابعة الميدانية بالمديرية والإدارات لمتابعة الانشاءات الجديدة بالمدارس وأعمال الصيانة والتشجير ،مشيدا بجهود مديرى المدارس والمعلمين وتفعيل المشاركة المجتمعية وفقا للضوابط المنظمة لذلك لسرعة نهو كافة الأعمال بالمدارس وتجهيز الفصول والمعامل استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كما اكد وكيل المديرية ، على الدعم المقدم من الوزير المحافظ لتذليل كافة العقبات لنهو أعمال الصيانة وتدوير الرواكد وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مدارس وادارات المحافظة بالتنسيق الكامل مع مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ،لافتا إلى الاعمال التى يجرى تنفيذها زراعة الشتلات وتجهيز حدائق المدارس وتجميل المبانى التعليمية والفصول الدراسية تحت إشراف مديرى المدارس ومسئولى الصيانة بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والشاملة تنفيذا لخطة الوزارة والمبادرات الرئاسية اتحضر للاخضر وزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث فضلا عن التأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل وغرف الأنشطة والمصادر والوسائل التعليمية لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إنطلاق عام دراسي منضبط.