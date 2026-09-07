متحدث الأونروا: الدعم المصري للوكالة يمثل طاقة صد أمام الهجمات ضدها

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لقاء وزير الخارجية المصري مع القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، يمثل أهمية كبيرة، ويؤكد الدور المصري في دعم الوكالة وحمايتها، في ظل الهجمات السياسية التي تتعرض لها ومساعي تقليص الدعم المقدم إليها.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا -في تصريحات لـ"راديو النيل" اليوم الإثنين- أن مصر تشكل طاقة صد أمام الهجمات التي تتعرض لها الأونروا، مشيرًا إلى أن التأكيد المصري على دور الوكالة يجعل من الصعب، بل من المستحيل، استبدالها، وأن التأكيد المصري على استمرار دور الأونروا لا يمثل رسالة إلى الوكالة واللاجئين الفلسطينيين فقط، وإنما يحمل رسالة إقليمية ودولية مفادها أن هذه المنظمة يجب أن تستمر، باعتبارها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة والضفة الغربية فحسب، وإنما أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان.

وتابع المتحدث باسم الأونروا أن الوكالة تتحدث عن نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، مؤكدًا أن الدعم المصري المتزايد والكبير يمثل عاملًا مهمًا في دفع الوكالة إلى مواصلة عملياتها وتقديم خدماتها للاجئين.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، أكد أبو حسنة أن التحديات والقيود المفروضة على عمل الأونروا أثرت بشكل واضح على مختلف مجالات العمل، ومن بينها توزيع المواد الغذائية، موضحًا أن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية التي اشترتها الوكالة ما زالت تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.

ولفت إلى وجود تعاون بين الأونروا وعدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الهلال الأحمر، من بينها الهلال الأحمر المصري والسعودي والإماراتي، إلى جانب جماعة "الفارس الشهم".

وحول قطاع التعليم، أوضح المتحدث أن الظروف صعبة للغاية في ظل نقص المقاعد الدراسية والقرطاسية، إلا أن مدارس الأونروا تواصل تقديم خدماتها التعليمية، سواء من خلال التعليم عن بُعد أو التعليم الوجاهي، مشيرًا إلى استفادة نحو 300 ألف طالب من هذه الجهود حتى الآن، في أماكن مفتوحة داخل مراكز الإيواء، وأن عيادات الأونروا تواصل العمل رغم الظروف الصعبة، وتستقبل يوميًا نحو 15 ألف مريض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبقية منظمات الأمم المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الأونروا على أن الوكالة ما تزال موجودة وتعمل بقوة رغم مختلف الظروف والتحديات، مؤكدًا أن الأولوية العاجلة تتمثل في السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخيام والمواد الغذائية والأدوية وغيرها إلى قطاع غزة، إلى جانب السماح لموظفي الأونروا الدوليين بالدخول إلى القطاع وتوفير جميع مستلزمات العمليات.

وأوضح أن مئات المنشآت التابعة للوكالة تحتاج إلى الوقود والزيوت للسيارات والعربات والأدوية، فضلًا عن الحاجة إلى مئات الآلاف من الخيام في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك معظم الخيام الموجودة حاليًا داخل القطاع.