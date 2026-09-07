بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر 2026، وتحديدا في تمام الساعة السابعة مساءً، هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

سرعة التسيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي

​ودعت الوزارة في بيان لها، الطلاب الذين لم يفرغوا من تسجيل رغباتهم إلى سرعة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي (www.tansik.digital.gov.eg) لإتمام العملية قبل حلول الموعد المحدد، مشددةً على أهمية مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بصورة نهائية بعد إتمام التسجيل.

​وأكدت الوزارة أن عملية التنسيق تتم حصرياً عبر القنوات الإلكترونية الرسمية ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات، مهيبةً بالطلاب وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم الانسياق وراء أي مصادر غير رسمية للحصول على المعلومات.

دفعة جديدة من الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية)

و​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل وقواعد قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) للعام الجامعي 2026، لتحديد مساراتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية وفقاً لنسب ومعدلات مجموع القبول.

المواعيد الرسمية للتقديم

و​حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الزمني لتلقي أوراق الطلاب المتقدمين، حيث ينطلق التقديم رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

​ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالبيان للتعرف على أية مستجدات إضافية.