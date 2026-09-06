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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: الجامعات تواصل تقديم خدماتها لطلاب الشهادات الفنية بمراكز الحاسب الآلي

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

 تواصل الجامعات الحكومية تقديم خدماتها لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد، من خلال مراكز الحاسب الآلي ومعامل التنسيق الإلكتروني المجهزة لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستقبل مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، وتوفر لهم الدعم الفني والإرشاد اللازم لإتمام عملية التسجيل إلكترونيًا بصورة صحيحة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الرغبات وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل، والالتزام بالمواعيد المحددة من مكتب التنسيق.

كما توفر مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الدعم والإرشاد للطلاب خلال تسجيل رغباتهم، بما يضمن إتاحة خدمات التنسيق الإلكتروني بسهولة ويسر، ومساعدتهم على استكمال إجراءاتهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية اعتماد الطلاب على المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة ومكتب التنسيق، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعو الوزارة طلاب الشهادات الفنية إلى الاستفادة من خدمات مراكز الحاسب الآلي بالجامعات، مع إمكانية تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الشخصي المتصل بالإنترنت، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

رابط مكتب التنسيق الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/

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