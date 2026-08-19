نتائج تنسيق الجامعات 2026 | وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية»

هنّأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة المصرية بمناسبة إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.

وأعرب الوزير عن خالص تهانيه للطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي أظهرتها نتائج التنسيق، مؤكدًا أن الالتحاق بالتعليم الجامعي يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب، تتطلب مزيدًا من الجدية والاجتهاد والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها مؤسسات التعليم العالي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن منظومة التعليم العالي، بمختلف تخصصاتها، تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة وفرص تدريبية متنوعة، بما يُمكّن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على رغبتهم الأولى في التنسيق، مؤكدًا أن النجاح والتفوق لا يرتبطان فقط باسم الكلية أو التخصص، وإنما بما يقدمه الطالب من جهد واجتهاد، وقدرته على تطوير ذاته والاستفادة من الفرص المتاحة أمامه.

كما تمنى الدكتور عبد العزيز قنصوة لجميع الطلاب التوفيق في اختيار مساراتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم، موجهًا خالص التهنئة إلى أولياء الأمور، تقديرًا لما بذلوه من جهود ودعم ومساندة لأبنائهم خلال سنوات الدراسة، ومتمنيًا لهم ولأبنائهم مستقبلًا مشرقًا حافلًا بالنجاح والتفوق.