قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة الخماسي الحديث بإسبانيا
قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن
بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس | تفاصيل
نتائج تنسيق الجامعات 2026 | وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية»
بعد مفاجأت أسعار الذهب| هل تصبح البورصة ملاذًا آمنا؟
«التعليم العالي» تُعلن الحدود الدُنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق 2026 «علمي - نظام قديم»
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. «تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل
17 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة .. حماس تتهم حكومة نتنياهو بتقويض وقف إطلاق النار
«مسرح مصر» يستعد لاستقبال الجمهور.. جولة لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز قبل افتتاحه | صور
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 أدبي نظام قديم
ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 «علمي»
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتائج تنسيق الجامعات 2026 | وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

هنّأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة المصرية بمناسبة إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.

وأعرب الوزير عن خالص تهانيه للطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي أظهرتها نتائج التنسيق، مؤكدًا أن الالتحاق بالتعليم الجامعي يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب، تتطلب مزيدًا من الجدية والاجتهاد والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها مؤسسات التعليم العالي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن منظومة التعليم العالي، بمختلف تخصصاتها، تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة وفرص تدريبية متنوعة، بما يُمكّن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على رغبتهم الأولى في التنسيق، مؤكدًا أن النجاح والتفوق لا يرتبطان فقط باسم الكلية أو التخصص، وإنما بما يقدمه الطالب من جهد واجتهاد، وقدرته على تطوير ذاته والاستفادة من الفرص المتاحة أمامه.

كما تمنى الدكتور عبد العزيز قنصوة لجميع الطلاب التوفيق في اختيار مساراتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم، موجهًا خالص التهنئة إلى أولياء الأمور، تقديرًا لما بذلوه من جهود ودعم ومساندة لأبنائهم خلال سنوات الدراسة، ومتمنيًا لهم ولأبنائهم مستقبلًا مشرقًا حافلًا بالنجاح والتفوق.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من التنسيق تنسيق المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

طفل يفاجئ السائحين بالتحدث 15 لغة.. مفيدة شيحة: قعدت 20 سنة اتعلم لغة واحدة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الرجيم: أخدت حقنة وخسيت 15 كيلو

مفيدة شيحة

طلب من مفيدة شيحة لتحديد عدد خطوط المحمول المسجلة باسم الشخص الواحد

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد