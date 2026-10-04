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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لتقديم خدمات توثيق| الخارجية تكشف عن مواقع مكاتب التصديقات.. اعرف أماكنها

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن طفرة نوعية في منظومة العمل بمكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي غطت مختلف المحافظات لتوفير الخدمة بأعلى جودة وسرعة ممكنة.

​أرقام تعكس حجم الإنجاز

و​سجلت مكاتب التصديقات حصيلة ضخمة من المعاملات؛ حيث بلغ عدد التصديقات العادية 2,164,482 معاملة، مما يعكس حجم الإقبال والاعتماد على هذه المكاتب الرسمية لإنجاز المستندات والأوراق الهامة.

مكتب التصديقات بالمنيا

​تحديث وتطوير مستمر للخدمات

و​في سياق خطط التحديث الشامل، تم تطوير مكاتب (الميرلاند وأحمد عرابي) مؤخراً لرفع كفاءتها الخدمية والاستيعابية، ليصل إجمالي عدد مكاتب التصديقات إلى 41 مكتباً على مستوى الجمهورية، مدعومة بسيارات متنقلة لخدمة المواطنين. 

كما شهدت الفترة من أول يناير 2026 افتتاحات جديدة شملت 14 مكتب تصديق لتوسيع دائرة الاستفادة وتقليل التكدس.

محافظ أسيوط يتفقد جاهزية مكتب التصديقات والتوثيق

​انتشار جغرافى متكامل لتغطية المحافظات

و​تتوزع شبكة مكاتب التصديقات لخدمة كافة أقاليم الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: تضم حزمة واسعة من المكاتب تشمل وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، هيئة الاستثمار، أحمد عرابي، الغرفة التجارية بالجيزة، الميرلاند، مجلس الدولة، الترجمان، 6 أكتوبر، القوات المسلحة، الجامعة البريطانية بالشروق، وجامعات حلوان والقاهرة وعين شمس، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة.

وجه بحري: تغطي المكاتب محافظات الإسكندرية (سان ستيفانو، الأكاديمية البحرية، سموحة، العامرية)، الدقهلية (السنبلاوين، المنصورة 1 و2)، كفر الشيخ (مكتبان)، الغربية (طنطا)، دمياط، البحيرة، السويس، مرسى مطروح، بورسعيد، البحر الأحمر (الغردقة)، المنوفية (شبين)، الإسماعيلية، والشرقية.

وزارة الخارجية

وجه قبلي: تشمل الخدمة محافظات أسيوط (مكتبان)، قنا، بني سويف، أسوان، المنيا، وسوهاج.

و​تؤكد هذه المؤشرات حرص وزارة الخارجية على مواصلة التطوير الرقمي والإنشائي لتقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري، سواء داخل أرض الوطن أو للمصريين بالخارج.

 منتدى العلمين أفريقيا

وكان التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٣ أكتوبر،  رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزارة الخارجية

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية، مؤكداً التطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سيريل رامافوزا بترفيع العلاقات بين الجانبين.

وثمن تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي باعتباره آلية مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع المشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين شركات البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة ودعم التكامل الاقتصادي بالقارة.

وزارة الخارجية مكاتب التصديقات مكتب التصديقات تصديقات الخارجية خدمات التوثيق

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