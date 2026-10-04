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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد القرار العاجل من محافظ العاصمة.. الموعد النهائي لنقل معارض السيارات في القاهرة

القاهرة
القاهرة
قسم الخدمات

​تتجه جهود محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرفة تجارة السيارات، نحو إعادة تنظيم الأنشطة التجارية الحيوية داخل العاصمة، وعلى رأسها معارض السيارات المتواجدة أسفل المباني السكنية. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة للقضاء على الازدحام المروري، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة بشكل عشوائي.

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​الموعد النهائي لتنفيذ القرار

و​تم تحديد نهاية عام 2027 كحد أقصى لإخلاء كافة معارض السيارات الموجودة داخل الكتلة السكنية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات. 

ويُعد هذا الموعد النهائي مهلة تنظيمية لتوفيق الأوضاع وإتمام عملية الانتقال بشكل منظم يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

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​أبرز محاور الخطة التنظيمية

حصر المعارض: تجري الأجهزة التنفيذية بالأحياء حصراً شاملاً لجميع معارض السيارات (المرخصة وغير المرخصة) للوقوف على أعدادها وأماكن تمركزها بدقة.

توفير بدائل ملائمة: تعمل المحافظات على تحديد ودراسة مواقع بديلة ومسطحات بنائية وأراضٍ مخصصة خارج الكتل السكنية، لتكون جاهزة لاستيعاب الأنشطة المنقولة وفق اشتراطات تنظيمية محددة.

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حظر التراخيص الجديدة: تم إقرار حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية، مع الارتباط بتقديم إقرار بالتزام أصحاب المعارض الحالية بالإخلاء بنهاية الموعد المحدد عند تجديد التراخيص السنوية.

تحقيق السيولة المرورية: يهدف القرار بشكل رئيسي إلى القضاء على الانتظار العشوائي والإشغالات التي تعيق حركة المرور، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

سيارات نقل

​التنسيق المشترك مع الجهات المعنية

و​تخضع هذه الخطوات لمتابعة مستمرة واجتماعات تنسيقية تضم قيادات محافظة القاهرة وممثلي قطاع تجارة السيارات، مثل شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات ورابطة تجار السيارات في مصر، لضمان تنفيذ خطة النقل بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المعارض والعاملين بها مع تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

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قرب الانتهاء من ترميم قبة الخلفاء العباسيين خلف مسجد السيدة نفيسة

وكان أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرب الانتهاء من أعمال تطوير وترميم قبة الخلفاء العباسيين خلف مسجد السيدة نفيسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار،  والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

وكان قد قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة، وسور مجرى العيون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وإحياء القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مع الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والتراثية.

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الحفاظ على المواقع الأثرية والعناصر التراثية

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة على أن أعمال التطوير الشاملة الجارية بهذه المناطق تتم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتعظيم عناصر الجذب السياحي والثقافي، وإزالة المظاهر العشوائية، وتطوير المناطق التاريخية والحفاظ على هويتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأعمال الجارية تأتى ضمن خطة متكاملة تجمع بين الحفاظ على المواقع الأثرية والعناصر التراثية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات وتحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضاري، بما يرفع كفاءة المناطق ويهيئها لاستقبال المواطنين والزائرين.

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