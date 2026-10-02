محافظ القاهرة: قرب الانتهاء من ترميم قبة الخلفاء العباسيين خلف مسجد السيدة نفيسة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرب الانتهاء من أعمال تطوير وترميم قبة الخلفاء العباسيين خلف مسجد السيدة نفيسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

محافظة القاهرة

وكان قد قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة، وسور مجرى العيون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وإحياء القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مع الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والتراثية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة على أن أعمال التطوير الشاملة الجارية بهذه المناطق تتم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتعظيم عناصر الجذب السياحي والثقافي، وإزالة المظاهر العشوائية، وتطوير المناطق التاريخية والحفاظ على هويتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأعمال الجارية تأتى ضمن خطة متكاملة تجمع بين الحفاظ على المواقع الأثرية والعناصر التراثية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات وتحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضاري، بما يرفع كفاءة المناطق ويهيئها لاستقبال المواطنين والزائرين.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير منطقة الإمام الشافعى، وأعمال ترميم وصيانة الواجهات والعناصر التراثية، الخاصة بضريح شاهين كينج والتى تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وجهاز التنسيق الحضارى.

كما تفقد محافظ القاهرة منطقة السيدة عائشة لمتابعة أعمال التطوير والتشجير وزراعة الأرصفة وإنشاء المساحات الخضراء، كذلك تفقد أعمال المرحلة الثانية لترميم وانشاء الممشى السياحى لسور مجرى العيون.