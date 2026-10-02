نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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