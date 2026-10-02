هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء

أحرج مذيع فضائية العربية برلماني إثيوبي، بعد اتهامه لمصر بتورطها مع القوات المعارضة في إثيوبيا.

وقال مذيع فضائية العربية:" اعطني دليل أو شاهد واحد على أن الدولة المصرية تورطت في دعم القوات المعارضة في إثيوبيا".

وحاول البرلماني الإثيوبي التهرب من السؤال وعدم الرد على المذيع، قائلا: لا يخفي على أحد تدخل مصر في الشأن الداخلي الإثيوبي ووسائل الإعلام توضح ذلك".

وعلق مذيع العربية على الحديث، قائلا:"هل تعتمدون على وسائل الإعلام في اتهام مصر؟"، متابعا: اثيوبيا تريد تصدير المشكلة وإدخال مصر والسودان في تلك الحرب.