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هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء

مذيع العربية يتحدى برلمانيا إثيوبيا بشأن اتهامات مصر
مذيع العربية يتحدى برلمانيا إثيوبيا بشأن اتهامات مصر
إسراء صبري

أحرج مذيع فضائية العربية برلماني إثيوبي، بعد اتهامه لمصر بتورطها مع القوات المعارضة في إثيوبيا.

وقال مذيع فضائية العربية:" اعطني دليل أو شاهد واحد على أن الدولة المصرية تورطت في دعم القوات المعارضة في إثيوبيا".

وحاول البرلماني الإثيوبي التهرب من السؤال وعدم الرد على المذيع، قائلا: لا يخفي على أحد تدخل مصر في الشأن الداخلي الإثيوبي ووسائل الإعلام توضح ذلك".

وعلق مذيع العربية على الحديث، قائلا:"هل تعتمدون على وسائل الإعلام في اتهام مصر؟"، متابعا: اثيوبيا تريد تصدير المشكلة وإدخال مصر والسودان في تلك الحرب.

فضائية العربية إثيوبيا الدولة المصرية

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