بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

شهد ملف حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تطورًا جديدًا؛ بعدما تم رفض مقترح استقدام طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لإدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ارتفاع التكاليف وراء رفض المقترح

وبحسب مصادر مطلعة، جاء رفض مقترح الاستعانة بطاقم من أمريكا الجنوبية؛ بسبب ارتفاع التكلفة المالية، في ظل زيادة مصاريف السفر والإقامة وبدلات الحكام، مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة.

وكان اتحاد الكرة قد بدأ مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية؛ من أجل توفير طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة، مع وجود صعوبة في بعض الخيارات بسبب ارتباط الحكام بمباريات أخرى.

الأهلي يتحمل تكاليف الحكام الأجانب

وكان الأهلي قد أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 80 ألف دولار، ضمن تكاليف استقدام أطقم تحكيم أجنبية لمباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تجمع القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب لحسم هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة.