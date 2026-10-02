قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية: إسرائيل تستغل حادثة «فلاي دبي» لأغراض انتخابية
بعد ضغوط أمريكية.. ترامب: أوروبا ستفرج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل
«صحة النواب»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للمؤتمرات الطبية والسياحة العلاجية
حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش
هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
مفتي الجمهورية: قيم الرحمة والمحبة والسلام تمثل المظلة الجامعة بين الأديان
إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

شهد ملف حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تطورًا جديدًا؛ بعدما تم رفض مقترح استقدام طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لإدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ارتفاع التكاليف وراء رفض المقترح

وبحسب مصادر مطلعة، جاء رفض مقترح الاستعانة بطاقم من أمريكا الجنوبية؛ بسبب ارتفاع التكلفة المالية، في ظل زيادة مصاريف السفر والإقامة وبدلات الحكام، مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة.

وكان اتحاد الكرة قد بدأ مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية؛ من أجل توفير طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة، مع وجود صعوبة في بعض الخيارات بسبب ارتباط الحكام بمباريات أخرى.

الأهلي يتحمل تكاليف الحكام الأجانب

وكان الأهلي قد أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 80 ألف دولار، ضمن تكاليف استقدام أطقم تحكيم أجنبية لمباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تجمع القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب لحسم هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة.

قمة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

Mate 90 RS Ultimate Design

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

لكزس LX

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد