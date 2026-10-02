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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة الأحد.. ماذا حدث خلال 13 مواجهة سابقة بين مصر وجنوب أفريقيا ؟

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

بعد 8 أشهر و9 أيام من لقائهما على ملعب أدرار ضمن منافسات مرحلة المجموعات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يتجدد الموعد بين منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي بطابع ودي هذه المرة عندما يلتقيان مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

أول لقاء أقيم بين المنتخبين كان في منتصف التسعينات، ومنذ تلك الفترة وعلى مدار 31 عاماً خاضا العديد من المواجهات على المستويين الرسمي والودي وكانت الندية والتكافؤ شعار هذه المواجهات وإن مالت الكفة قليلاً لمصلحة "بافانا – بافانا".

وخلال 13 مباراة سابقة على مدار 31 سنة حقق منتخب جنوب أفريقيا 7 انتصارات وسجل 11 هدفاً، مقابل 5 حالات فوز و9 أهداف لمنتخب مصر وحضر التعادل مرة واحدة في تصفيات أمم أفريقيا 2012.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يستعرض هذه المواجهات بأدق تفاصيلها على النحو التالي:

- 24 نوفمبر 1995: التقيا في دورة ودية في جنوب أفريقيا على ملعب رويال بافوكينج بمدينة راستينبورج تحت إدارة الحكم أنتوني مانجيوانزا من زيمبابوي وتفوق "بافانا – بافانا" (2 – 0) بتوقيع هيلمان ماكليلي وشون بارتليت وكان يقود منتخب مصر وقتها الهولندي رود كرول ومنتخب جنوب أفريقيا كليف باركر.

- 24 يناير 1996: في ختام منافسات المجموعة الأولى في نهائيات أمم أفريقيا 1996 تجدد الموعد بين الجانبين ’ وتمكن "الفراعنة" من إلحاق الخسارة الوحيدة بأصحاب الأرض خلال تلك النسخة بنتيجة (1 – 0) وسجل الهدف أحمد "الكاس" من تمريرة لحازم إمام وأدار اللقاء الحكم لوسيان بوشاردو من النيجر.

- 28 فبراير 1998: جمع نهائي النسخة رقم 20 لكأس أمم أفريقيا بين الكبيرين على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو وتحت إدارة الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولا، وتمكن منتخب مصر من التتويج باللقب الرابع في تاريخه بعد فوزه (2 – 0) بتوقيع أحمد حسن وطارق مصطفى وكان يقود مصر وقتها محمود الجوهري وجنوب أفريقيا كليف باركر.

- 16 ديسمبر 1998: بطابع ودي هذه المرة التقى المنتخبان في كأس نيلسون مانديلا، وتمكن كبير الجنوب من التفوق (2 - 1) وسجل له نجمه الشاب وقتها بينديكت مكارثي الهدفين بعد أن تقدم حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وكانت المواجهة من خارج الخطوط بين محمود الجوهري وتروت مولوتو.

- 10 نوفمبر 2001: المواجهة الودية الثالثة أقيمت على ملعب رويال بافوكينج بمدينة راستينبورج وواصل من خلالها "بافانا – بافانا" التفوق وحسموا اللقاء (1 – 0) بإمضاء شون بارتليت وكانت قيادة منتخب مصر للجوهري في مواجهة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لجنوب أفريقيا.

- 15 نوفمبر2003 : تفوق "الفراعنة" ودياً على ملعب القاهرة الدولي (2 – 1) تحت قيادة محسن صالح في مواجهة إفرايم ماشابا ’ حيث تقدم بيندكت مكارثي لجنوب أفريقيا وأدرك مدحت عبد الهادي التعادل ’ ثم رجح أحمد حسام "ميدو" كفة منتخب مصر قبل دقيقة واحدة على نهاية اللقاء.

- 14 يناير 2006: التقيا على ملعب القاهرة الدولي ودياً وتمكن منتخب جنوب أفريقيا من حسم اللقاء بنتيجة (2 – 1) أيضاً ’ حيث أحرز عمرو زكي هدفين، الأول بطريق الخطأ في مرمى عبدالواحد السيد عند الدقيقة 11 والثاني تعادل به في الدقيقة 24 ’ ثم سجل "بيني" مكارثي هدف الفوز لجنوب أفريقيا في الدقيقة 44.

- 15 نوفمبر 2006: على ملعب جريفين بارك في برينتفورد بالعاصمة الإنجليزية لندن وبصافرة الحكم الإنجليزي روب ستايلز تجدد الموعد في لقاء ودي وتمكن منتخب مصر من التفوق (1 – 0) بتوقيع عماد متعب وكانت القيادة الفنية لمنتخب مصر للمدرب الكبير حسن شحاتة بينما كان بيتسو موسيماني يقود منتخب جنوب أفريقيا.

- 26 مارس 2011: في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 تمكن موسيماني من رد الدين لحسن شحاتة وقاد منتخب جنوب أفريقيا للفوز (1 – 0) بتوقيع كاتليجو مفيلا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في المواجهة التي أقيمت على ملعب أليس بارك في جوهانسبرج وأدارها الدولي المالي كومان كوليبالي.

- 5 يونيو 2011: تسبب موسيماني في انهاء مسيرة "المعلم" حسن شحاتة الناجحة على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد 7 سنوات ’ عندما فرض عليه التعادل (0 – 0) على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة وساهم في تلاشي آماله في التأهل للنهائيات وكان الحكم التونسي سليم الجديدي شاهداً على هذه النهاية.

- 6 سبتمبر 2016: غالباً ما كان الفوز حليفاً لعملاق جنوب القارة في المواجهات الودية وهو ما تحقق بالفعل في مباراة المنتخبين على ملعب أورلاندو بضاحية سويتو في مدينة جوهانسبرج تحت إدارة الحكم الكيني ديفيز أوموينو وكان الفوز بنتيجة (1 – 0) بإمضاء مفو ماكولا وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر يقود منتخب مصر وأفرايم ماشابا مديراً فنياً لجنوب أفريقيا.

- 6 يوليو 2019: صدم "الأولاد" أكثر من 70 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ملعب القاهرة الدولي في ثمن نهائي كأس أفريقيا عندما تفوقوا (1 – 0) بهدف قاتل سجله تمبينكوسي لورش

في الدقيقة 85 وأدار اللقاء الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستان وكان المكسيكي خافيير أجيري مدرباً لمصر والإنجليزي ستيوارات باكستر مدرباً لجنوب أفريقيا.

- 26 ديسمبر 2025: تأخر الرد المصري لأكثر من 6 سنوات حتى تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز من علامة الجزاء في مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب وأقيم اللقاء على ملعب أدرار بصافرة الحكم البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

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