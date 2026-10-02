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نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

الطماطم
الطماطم
رحمة سمير

تشهد أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع الحديث عن إصابات تعرض لها المحصول، وسط تداول أرقام وتوقعات بشأن الأسعار وحجم الإنتاج. 

وفي هذا السياق، أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع الأسعار وحقيقة وجود أزمة في إنتاج الطماطم.

انتهاء العروة الصيفية وراء ارتفاع الأسعار

قال حاتم النجيب، خلال تصريحات في برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية يرجع إلى انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، مؤكدًا أن السوق لا يعاني من أزمة في إنتاج الطماطم.

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وأوضح أن تحديد الأسعار يجب أن يستند إلى المعلومات الدقيقة وآليات السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار تحكمها آليات العرض والطلب.

تحذير من توقعات ارتفاع الأسعار

وحذر النجيب من تداول توقعات بشأن وصول سعر الطماطم إلى مستويات مرتفعة، قائلًا إن الحديث عن وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا «مش مضبوط».

وأكد أن السوق يشهد مزيدًا من الإنتاج، مشددًا على أنه «ماعندناش مشكلة في الطماطم».

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أرقام إصابات المحصول تحت المجهر

وفيما يتعلق بإصابات المحاصيل الزراعية، أشار النجيب إلى أن جميع الزراعات قد تتعرض لإصابات، لكنه شكك في الأرقام المتداولة بشأن حجم إصابات محصول الطماطم.

وأوضح أن الحديث عن إصابة 70% من المحصول يمثل «خطأ كبيرًا»، في إشارة إلى تصريحات نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بشأن إصابة سوسة الطماطم لنحو 70% من المحصول.

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السوق يترقب مزيدًا من الإنتاج

وتأتي تصريحات النجيب في ظل ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الانتقال من العروة الصيفية إلى العروة الشتوية، بينما يؤكد أن السوق يشهد مزيدًا من الإنتاج ولا يعاني من أزمة في المحصول.

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