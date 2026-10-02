قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد بمختلف أفرعها استعدادا لموسم الشتاء والأمطار والتقلبات الجوية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت خطة الاستعداد مراجعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات وخطوط الصرف الصحي إلى جانب تكثيف أعمال تطهير الشبكات وغرف التفتيش والمطابق والتأكد من جاهزية التعامل مع نقاط تجمع مياه الأمطار، خاصة بالمناطق المنخفضة.

كما شملت الاستعدادات مراجعة جاهزية محطات الرفع والمولدات الكهربائية ورفع كفاءة معدات وسيارات سحب المياه مع تجهيز فرق التشغيل والطوارئ للعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وتواصل الشركة التنسيق المستمر بين مختلف أفرعها وغرفة العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ بالمحافظة والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة للملاحظات والبلاغات الميدانية والتعامل معها في حينه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة المعدات والتجهيزات، بما يسهم في الحد من آثار التقلبات الجوية والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي وانتظام الخدمات خلال موسم الشتاء.

كما ناشدت الشركة المواطنين عدم إلقاء المخلفات في بالوعات الصرف الصحي أو غرف التفتيش، لما قد يترتب على ذلك من انسدادات تعوق تصريف مياه الأمطار وتؤثر على كفاءة الشبكات.

بالشرقية مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي موسم الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفي

الشرطة الإسرائيلية تحتجز أحد مواطنيها بتهمة التخابر مع إيران

أرشيفي

ممداني: لو كان الأمر بيدي لانضمت أمريكا للجنائية الدولية ونفذت اعتقال نتنياهو

قوات أمريكية في البحر

بحلول نوفمبر .. أمريكا ترسل مجموعة حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط لاستئناف الحرب ضد إيران

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد