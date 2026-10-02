مياه الشرقية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد بمختلف أفرعها استعدادا لموسم الشتاء والأمطار والتقلبات الجوية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت خطة الاستعداد مراجعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات وخطوط الصرف الصحي إلى جانب تكثيف أعمال تطهير الشبكات وغرف التفتيش والمطابق والتأكد من جاهزية التعامل مع نقاط تجمع مياه الأمطار، خاصة بالمناطق المنخفضة.

كما شملت الاستعدادات مراجعة جاهزية محطات الرفع والمولدات الكهربائية ورفع كفاءة معدات وسيارات سحب المياه مع تجهيز فرق التشغيل والطوارئ للعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وتواصل الشركة التنسيق المستمر بين مختلف أفرعها وغرفة العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ بالمحافظة والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة للملاحظات والبلاغات الميدانية والتعامل معها في حينه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة المعدات والتجهيزات، بما يسهم في الحد من آثار التقلبات الجوية والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي وانتظام الخدمات خلال موسم الشتاء.

كما ناشدت الشركة المواطنين عدم إلقاء المخلفات في بالوعات الصرف الصحي أو غرف التفتيش، لما قد يترتب على ذلك من انسدادات تعوق تصريف مياه الأمطار وتؤثر على كفاءة الشبكات.