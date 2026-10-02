لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

قال الكابتن سميت ماتشهار - بطل رحلة "فلاي دبي" الذي تصدى لهجوم عنيف شنه مساعد الطيار - إنه واصل القتال لأنه لم يكن بوسعه "ترك الآخرين يلقون حتفهم"، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ محاولة الاختطاف المشتبه بها التي وقعت يوم الأربعاء.

وذكر سميت ماتشهار لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال مكالمة فيديو يوم الجمعة: "في تلك اللحظة، كنت أقاتل من أجل حياتي. لقد سقطت أرضاً... كانت إصابتي بليغة لدرجة أنني سقطت... وراودتني فكرة: ماذا لو لم أستطع النهوض مجدداً؟".

وذكر ماتشهار أنه كان ملقىً على أرضية قمرة القيادة عندما أدرك أن الطائرة تهوي للأسفل.

وقال لمودي: "أدركت حينها أن عليّ بذل جهد أخير؛ هيا يا سميت! افعلها، فالباب أمامي مباشرة. ورغم ذلك، كان المعتدي يواصل ضربي في تلك اللحظة".

وأضاف : الركاب الذين هرعوا إلى قمرة القيادة وسيطروا على المعتدي ثم فتحت الباب... وهبّ الجميع للمساعدة".

وختم قائلاً: "كنت أفعل ذلك دفاعاً عن حياتي، لكنني في الوقت ذاته كنت أعلم أنني لا أستطيع السماح للآخرين بالموت".