السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن الجهات المختصة في المملكة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أُعلنت على رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073)، ومنحتها التصريح بالهبوط اضطراريًا في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 30 سبتمبر 2026.

وقال المصدر في بيان أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحًا وعلى متنها 174 راكبًا إضافة إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقُدمت لهم جميعًا الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أنه في تمام الساعة 5:40 مساءً أكمل جميع الركاب رحلتهم بطائرة بديلة عبر خطوط (فلاي دبي)، في حين عاد طاقم الرحلة إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى للخطوط نفسها، عدا قائد الطائرة ومساعده اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بناءً على تقييم حالتهما الصحية.

وكشف أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالمملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأكد المصدر أن قائد الطائرة ومساعده - بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما - غادرا المملكة متجهين إلى (أبوظبي) صباح اليوم الخميس 20 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 01 أكتوبر 2026م بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي.

وقال المصدر المسؤول إن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.