قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن الجهات المختصة في المملكة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أُعلنت على رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073)، ومنحتها التصريح بالهبوط اضطراريًا في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 30 سبتمبر 2026.

وقال المصدر في بيان أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحًا وعلى متنها 174 راكبًا إضافة إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقُدمت لهم جميعًا الرعاية اللازمة. 

وأشار إلى أنه في تمام الساعة 5:40 مساءً أكمل جميع الركاب رحلتهم بطائرة بديلة عبر خطوط (فلاي دبي)، في حين عاد طاقم الرحلة إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى للخطوط نفسها، عدا قائد الطائرة ومساعده اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بناءً على تقييم حالتهما الصحية. 

وكشف أن التحقيقات الأولية التي تمت من قبل الجهات المختصة بالمملكة بمشاركة فريق أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة. 

وأكد المصدر أن قائد الطائرة ومساعده - بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما - غادرا المملكة متجهين إلى (أبوظبي) صباح اليوم الخميس 20 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 01 أكتوبر 2026م بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي. 

وقال المصدر المسؤول إن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في المملكة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.

السعودية الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي مطار سلطان بن عبدالعزيز الدولي وزارة الداخلية السعودية الداخلية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

مناسك الحج

الأزهر الشريف يُعلن فتح باب التقدُّم لأداء فريضة الحج للعاملين لعام 1448هـ

كفارة الصيام

هل على الحامل التي أفطرت في رمضان كفارة أم قضاء فقط؟.. أمين الفتوى يجيب

اقتحامات المسجد الأقصى

تحدٍ لمشاعر ملياري مسلم.. الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد