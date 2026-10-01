استقرار حالة طيار «فلاي دبي» بعد طعنه خلال الرحلة المتجهة إلى تل أبيب

أعلنت السفارة الهندية في الرياض استقرار الحالة الصحية للطيار الهندي سميت ماتشهار، قائد رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» تعرضت لحادث أمني داخل قمرة القيادة أثناء توجهها من دبي إلى تل أبيب، قبل أن تضطر إلى الهبوط في مدينة تبوك السعودية.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تتابع بالتنسيق مع القنصلية الهندية في جدة الحالة الصحية للطيار، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات تبوك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحة أنها لا تزال تنتظر معلومات طبية كاملة بشأن حالته، لكنها أشارت إلى أن التقارير الأولية تفيد باستقرارها.

وكانت الرحلة «FZ1073» قد تعرضت لواقعة داخل قمرة القيادة، بعدما أصيب قائد الطائرة بجروح، فيما تمكن أفراد من الطاقم وركاب من التدخل والسيطرة على الموقف، بحسب ما نقلته «رويترز» عن مسؤولين إسرائيليين وشركة «فلاي دبي». وأدت الواقعة إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بصورة آمنة في مطار تبوك.

وأفادت «رويترز» بأن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع يقارب 34 ألف قدم قبل أن تهبط بصورة حادة بأكثر من 14 ألف قدم خلال نحو 30 ثانية، ثم تغير مسارها باتجاه تبوك. وأوضحت أن طاقمًا احتياطيًا من «فلاي دبي» كان على متن الرحلة تولى السيطرة على الطائرة وأتم عملية الهبوط بأمان.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، تعرض قائد الطائرة الهندي للطعن على يد مساعد الطيار، فيما تمكن الركاب وأفراد الطاقم من الوصول إلى قمرة القيادة والسيطرة على الموقف.

وأكدت «فلاي دبي» وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، لكنها شددت على أن أسباب الحادث ودوافعه لا تزال غير معروفة، محذرة من التكهنات المبكرة إلى حين انتهاء التحقيقات الرسمية.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات السعودية أوقفت مساعد الطيار وتباشر التحقيق معه، بينما نقل كلا الطيارين إلى المستشفى عقب هبوط الطائرة. ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن بصورة نهائية الدافع وراء الواقعة، في ظل تعدد الروايات والتكهنات الإعلامية بشأن ملابساتها.

وتأتي الواقعة وسط إجراءات أمنية إسرائيلية معلنة لمراجعة آليات التحقق من هويات الطيارين القادمين إلى إسرائيل، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لتحديد التسلسل الكامل للأحداث والمسؤوليات والدوافع وراء الحادث.