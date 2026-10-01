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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أسعار النفط ستتراجع بشكل كبير والحرب مع إيران ستنتهي قريبًا

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تعود إلى توجيه ضربات ضد إيران، أو تتجه في المقابل إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن الصراع سينتهي قريبًا «بطريقة أو بأخرى».

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اتصالات غير مباشرة بين الجانبين عبر وسطاء، رغم استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء القتال وترتيب الخطوات المتبادلة.

وكانت إيران قد أعلنت في 30 سبتمبر أنها تلقت ردًا رسميًا من الولايات المتحدة على مقترح قدمته لإعادة العمل بوقف إطلاق النار، في حين أشارت تقارير إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين بوساطة قطرية، مع بقاء عدد من القضايا محل خلاف.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الولايات المتحدة «ستنتصر» في الحرب مع إيران قريبًا، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع طهران تجري عبر وسطاء، لكنه لم يكشف تفاصيل عن مسار الاتصالات أو النتائج التي تحققت خلالها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية، بينما تسعى أطراف إقليمية ودولية إلى التوصل إلى ترتيبات تتيح وقف العمليات العسكرية واستعادة حركة الملاحة.

وبحسب التصريحات الأمريكية والتقارير المتعلقة بالمفاوضات، لا يزال المسار النهائي للحرب غير محسوم، في ظل طرح خيار التوصل إلى اتفاق من جهة، مع بقاء الخيار العسكري مطروحًا على الطاولة من جهة أخرى.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران اتفاق لإنهاء الحرب

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