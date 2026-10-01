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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالحمالات.. نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق

نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
رنا عصمت

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

تفاصيل إطلالة نادين نجيم..

وتألقت نادين نجيم بإطلالة انيقة وملفتة مرتدية فستانا باللوان الاسود ذات الحمالات و فتحة من الساق مما كشف عن قوامها الممشوق.

وأكملت نادين نجيم إطلاتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

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وقد حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، عبّرت خلالها عن اشتياقها لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكتبت نادين في منشورها: «اشتقتلكم كثير والله يحميكم… كل شي عم يصير صعب ومرهق ومحزن جدًا، بس بدنا نضل أقوياء وإيماننا كبير بالله»

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بالحمالات.. نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق

نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
نادين نجيم تثير الجدل بقوامها الممشوق
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