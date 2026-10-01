كدمة بسيطة.. أضا يكشف موقف فتوح من مباراة القمة القادمة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب ضد جنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «بالنسبة لحالة اللاعب الصحية.. أحمد فتوح طبيًا جاهز لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك».

وأردف قائلًا: «اللاعب يعاني من كدمة بسيطة وبمجرد الحصول على راحة وسيتعافى طبيًا».

وتحدث أضا عن أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب، وطلب بعدم إشراك اللاعب في مباراة جنوب أفريقيا الودية حتى لو كان موقف اللاعب طبيًا سليم.