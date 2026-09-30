نجوم الأهلي والزمالك في عزاء والدة مدحت عبد الهادي

شهد عزاء والدة مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، الذين حرصوا على مساندته وتقديم واجب العزاء له ولأسرته عقب وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

حضور بارز لنجوم الكرة المصرية

وتواجد في مراسم العزاء عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، إلى جانب عدد من نجوم الأهلي والكرة المصرية، في مقدمتهم معتمد جمال، وحازم إمام، وطارق حامد، وأحمد حسام ميدو، وأحمد جعفر، وعمر جابر، وسيف جعفر، وعبد الحليم علي، وهاني رمزي، ومحمود فتح الله.

كما حضر أحمد جلال إبراهيم، وأسامة نبيه، ومحمود سعد، وفاروق جعفر، وكريم حسن شحاتة، وهشام حنفي، وإبراهيم صلاح، وهاني العقبي، ويوسف أوباما، إلى جانب عمر الأيوبي مدير تحرير اليوم السابع ورئيس قطاع الرياضة، وأحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط، وحمادة أنور، وسيد حنفي، ووليد ماهر، ومحمد عراقي.

وفاة والدة مدحت عبد الهادي

وكانت والدة مدحت عبد الهادي قد توفيت خلال الساعات الماضية بعد معاناة مع المرض، وأعلن نجم الزمالك السابق خبر وفاتها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد مصعب بن عمير، بجوار منزل العائلة في منطقة الأميرية، قبل أن تُقام مراسم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور كبير من أفراد العائلة وأصدقاء الراحل ونجوم الوسط الرياضي.