بوجاتي فيرون نادرة بسعر 20.4 مليون ريال| صور

أعلنت بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي فيرون النادرة، وتنتمي فيرون لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتم بيع السيارة في ميزاد علني بسعر 20.4 مليون ريال سعودي .

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

رغم ان الرقم الذي بيعت به كبير لكن ندرة هذه النسخة وحالتها ومسافتها المحدودة دفعت السعر النهائي إلى مستوى أعلى بنحو 61% من الحد الأقصى للتقديرات، ولم تقطع سوى 3766 كم/ساعة منذ خروجها من المصنع في 2014.

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

وعرضت RM Sotheby’s السيارة ضمن مزادها في زيورخ، وانتهت المزايدة عند 20.4 مليون ريال، وبذلك أصبحت أغلى سيارة فيرون تباع في مزاد علني بواسطة فيرون جراند سبورت Sang Bleu الفريدة التي بيعت في 2024.

مواصفات بوجاتي فيرون النادرة

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

صنعت سيارة بوجاتي فيرون النادرة بـ 3 نسخ فقط، وتحمل النسخة اسم جان بيير ويميل، وهو أحد أشهر سائقي السباقات في تاريخ بوجاتي، والذي قاد العلامة إلى الفوز بسباق لومان 24 ساعة عام 1937.

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

وحصلت السيارات الثلاث على تفاصيل تصميمية خاصة مستوحاة من مسيرة ويميل في السباقات، ما يجعلها مختلفة في قيمتها لدى هواة الجمع عن نسخ جراند سبورت Vitesse العادية.

محرك بوجاتي فيرون النادرة

تحصل سيارة بوجاتي فيرون النادرة علي قوتها من محرك 16 سلندر سعة 8000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 1183 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 409 كم/ساعة .

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

وكانت هذه الأرقام من بين الأسباب التي جعلت فيرون واحدة من أهم السيارات الخارقة في عصرها، خصوصاً أن بوجاتي جمعت بين مستويات الأداء غير المسبوقة آنذاك والفخامة والاستخدام على الطرق العامة.

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

وقد مر أكثر من عقد على انتهاء إنتاج الجيل الأول من فيرون، ومع ندرة بعض الإصدارات واحتفاظ السيارات منخفضة المسافة بحالتها الأصلية، بدأت النسخ الأكثر تميزاً في تسجيل أرقام متزايدة داخل المزادات العالمية.