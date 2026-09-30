الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس

عاود الجنيه الذهب التراجع في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بعد ارتفاعه أمس، ليسجل 49,042 جنيهًا، مقابل 49,077 جنيهًا، بخسارة بلغت 35 جنيهًا. ويأتي ذلك وسط تحركات متذبذبة شهدها سوق الذهب خلال الأسبوع، بين تراجعات حادة وارتفاعات محدودة.

الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا خلال أسبوع

وبحسب الأسعار الواردة، سجل الجنيه الذهب يوم الأربعاء 23 سبتمبر 49,798 جنيهًا، واستقر عند المستوى نفسه يوم الخميس، قبل أن يرتفع يوم الجمعة 25 سبتمبر إلى 49,917 جنيهًا، وهو أعلى مستوى سجله خلال الأسبوع.

وشهد يوم الاثنين 28 سبتمبر تراجعًا حادًا، إذ هبط سعر الجنيه الذهب إلى 48,720 جنيهًا، فاقدًا أكثر من 1,120 جنيهًا مقارنة بمستواه يوم الجمعة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 49,077 جنيهًا أمس الثلاثاء.

وعاد الجنيه الذهب للتراجع اليوم الأربعاء، ليسجل 49,042 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي خسائره مقارنة بسعره يوم 23 سبتمبر إلى 756 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وامتد التراجع إلى عيار 21، ليسجل نحو 6,130.25 جنيه للجرام خلال تعاملات اليوم، مقابل 6,224.75 جنيه يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض بلغ 94.50 جنيه خلال أسبوع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,006 جنيهات اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو 7,114 جنيهًا يوم 23 سبتمبر، بتراجع قدره 108 جنيهات خلال أسبوع.

وتعكس تحركات الأسعار خلال الأيام الماضية حالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب، مع تراجع الجنيه الذهب وعياري 21 و24 مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، رغم الارتفاعات المحدودة التي سجلها السوق خلال بعض الجلسات.