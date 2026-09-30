قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
مطار تبوك: جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر طائرة بديلة
مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
رحمة سمير

عاود الجنيه الذهب التراجع في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بعد ارتفاعه أمس، ليسجل 49,042 جنيهًا، مقابل 49,077 جنيهًا، بخسارة بلغت 35 جنيهًا. ويأتي ذلك وسط تحركات متذبذبة شهدها سوق الذهب خلال الأسبوع، بين تراجعات حادة وارتفاعات محدودة.

الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا خلال أسبوع

وبحسب الأسعار الواردة، سجل الجنيه الذهب يوم الأربعاء 23 سبتمبر 49,798 جنيهًا، واستقر عند المستوى نفسه يوم الخميس، قبل أن يرتفع يوم الجمعة 25 سبتمبر إلى 49,917 جنيهًا، وهو أعلى مستوى سجله خلال الأسبوع.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وشهد يوم الاثنين 28 سبتمبر تراجعًا حادًا، إذ هبط سعر الجنيه الذهب إلى 48,720 جنيهًا، فاقدًا أكثر من 1,120 جنيهًا مقارنة بمستواه يوم الجمعة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 49,077 جنيهًا أمس الثلاثاء.

وعاد الجنيه الذهب للتراجع اليوم الأربعاء، ليسجل 49,042 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي خسائره مقارنة بسعره يوم 23 سبتمبر إلى 756 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وامتد التراجع إلى عيار 21، ليسجل نحو 6,130.25 جنيه للجرام خلال تعاملات اليوم، مقابل 6,224.75 جنيه يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض بلغ 94.50 جنيه خلال أسبوع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,006 جنيهات اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو 7,114 جنيهًا يوم 23 سبتمبر، بتراجع قدره 108 جنيهات خلال أسبوع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتعكس تحركات الأسعار خلال الأيام الماضية حالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب، مع تراجع الجنيه الذهب وعياري 21 و24 مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، رغم الارتفاعات المحدودة التي سجلها السوق خلال بعض الجلسات.

الجنيه الذهب الجنيه الذهب الأسعار عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

فيلم Dua

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

سيارات

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

الكحة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد