الخارجية الروسية: أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية هدافا لنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية تعد أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الكرملين أن روسيا رصدت تصريحات متطرفة من الغرب بشأن خطط لحصار كالينينجراد، وهو الأمر الذي يهدد بعواقب خطرة.

وفي أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال : إن روسيا تنفي بشكل قاطع وجود أي سجناء سياسيين لديها ولذلك لم تتم مناقشة مسألة الإفراج عنهم مقابل تخفيف العقوبات.



وأوضح بيسكوف أن أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية تواصل اتصالاتها المنتظمة بشأن عمليات تبادل السجناء.