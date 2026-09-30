الكرملين: أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية تواصلان اتصالاتهما بشأن تبادل السجناء

قال الكرملين أن روسيا رصدت تصريحات متطرفة من الغرب بشأن خطط لحصار كالينينجراد، وهو الأمر الذي يهدد بعواقب خطرة.

وفي أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال : إن روسيا تنفي بشكل قاطع وجود أي سجناء سياسيين لديها ولذلك لم تتم مناقشة مسألة الإفراج عنهم مقابل تخفيف العقوبات.

وأوضح بيسكوف أن أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية تواصل اتصالاتها المنتظمة بشأن عمليات تبادل السجناء.

وأردف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ان علاقاتنا مع كازاخستان إستراتيجية وتشمل أوسع نطاق من التعاون.

وكشف بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُطلع توكاييف شخصياً على مستجدات العملية العسكرية الخاصة في كل لقاء يجمعهما، ونقدّر عالياً تقييمه للرئيس الروسي.