مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

أصدر مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بيانًا تحذيريًا بعد تلقيه تقريرًا متأخرًا من طرف ثالث يفيد بأن سفينة، يُقال إنها ناقلة نفط خام عملاقة مملوكة للكويت.

وبحسب مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة ؛ فقد أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأشارت UKMTO إلى أن الطاقم بخير ولم تُسجّل أي آثار بيئية.

وفي سياق أخر؛ أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الادميرال "شهرام إيراني"، في رسالةٍ بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية، أن "الاقتدار البحري للجمهورية الإيرانية يعد عاملاً لصون المصالح الوطنية، وتوفير الأمن الإقليمي، وحماية أمن خطوط المواصلات والملاحة البحرية".

وأضاف إيراني: إن مضيق هرمز، الذي يعد جزءاً من الجغرافيا الاستراتيجية لإيران العزيزة، وأحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم، يمثل فيه اقتدار الجمهورية الإيرانية بفضل تدبير القائد الشهيد للأمة الإمام علي الحسيني الخامنئي، وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مجتبى الحسيني الخامنئي، ضمانةً لصون المصالح الوطنية وتوفير الأمن الإقليمي.