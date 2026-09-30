تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود اشتباه في اختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي، كانت في طريقها من الإمارات العربية المتحدة إلى تل أبيب، وسط تحركات أمنية عاجلة لمتابعة الموقف وكشف ملابساته.

وذكرت التقارير أن الطائرة حلّقت على ارتفاع منخفض بشكل استثنائي، قبل أن تنعطف في اتجاه المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها أرسلت إشارات استغاثة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الركاب واحتمال تعرض الطائرة للاختطاف.

في السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء ووزير الأمن يجريان مشاورات عاجلة مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، لبحث التطورات المتعلقة بالطائرة المشتبه باختطافها، وتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو طبيعة الإشارات التي أرسلتها الطائرة، كما لم ترد تفاصيل مؤكدة بشأن مصيرها أو سلامة الركاب، في انتظار صدور معلومات إضافية من الجهات المعنية.