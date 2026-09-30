هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح

كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية على أغلب مناطق الجمهورية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف: نعيش أجواء خريفية مستقرة، مع وجود بعض السحب، متابعا: شاهدنا بالأمس تساقط للأمطار الخفيفة على بعض مناطق البلاد.

واسترسل: الأمطار الفترة الحالية تكون خفيفة أو متوسطة، مضيفا: هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى

ولفت إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض، وهناك نشاط للرياح يساهم على الشعور بانخفاض الحرارة بشكل واضح.

وأكد على أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد نشهد بها ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، ولكن سرعان ما تعود الأجواء إلى طبيعتها.