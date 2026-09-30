قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لاعب مميز وأحبه».. السفير الألماني يكشف رأيه في النجم عمر مرموش
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات

وزير الصحة
وزير الصحة
البهى عمرو

مع انتشار بعض المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص تطعيمات الأطفال، حرصت وزارة الصحة والسكان على حسم الجدل، مؤكدة أن التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متوفرة على مستوى الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها، إلى جانب توافرها في وحدات الرعاية الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في التطعيمات المدرجة ضمن جدول التطعيمات الروتينية على مستوى الجمهورية.

مخزون استراتيجي كافٍ من التطعيمات

التطعيمات
التطعيمات

وأوضح عبد الغفار أن منظومة التطعيمات الروتينية تعمل بصورة طبيعية، وأن ما يتم تداوله أحيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص عام في تطعيمات الأطفال لا يعكس الوضع الفعلي.

وأكد توافر مخزون استراتيجي كافٍ من التطعيمات الأساسية، إلى جانب إتاحتها في وحدات الرعاية الأولية، بما يضمن حصول الأطفال على الجرعات المقررة وفق الجدول الزمني المحدد.

التطعيمات الإلزامية تبدأ من اليوم الأول

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
التطعيمات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن جدول التطعيمات الروتينية الإلزامية يبدأ منذ اليوم الأول للطفل.

وأوضح أن الطفل يحصل خلال أول 24 ساعة من الولادة على جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي، ثم تتواصل الجرعات المختلفة خلال الشهور الأولى من عمره وحتى بلوغه 18 شهرًا.

جرعات التطعيمات تمتد حتى عمر 18 شهرًا

 

ولفت عبد الغفار إلى أن جدول التطعيمات يتضمن جرعات يحصل عليها الطفل في أعمار شهرين، وأربعة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر، و12 شهرًا، و18 شهرًا، مؤكدًا أن هذه التطعيمات متوفرة بصورة كبيرة.

تطعيمات إضافية مرتبطة بالمواسم

 

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن وجود تطعيمات إضافية لا تدخل ضمن جدول التطعيمات الإلزامية، لكنها مهمة ومفيدة، موضحًا أن توفير بعض هذه التطعيمات يرتبط بالمواسم.

وأضاف أنه مع دخول فصلي الخريف والشتاء، جرى توفير تطعيمات الإنفلونزا في وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب توافرها في شركة «فاكسيرا» أو «المصل واللقاح».

وبذلك أكدت وزارة الصحة أن التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، مع استمرار توفير التطعيمات الإضافية المرتبطة بالمواسم، وعلى رأسها تطعيمات الإنفلونزا خلال فصل الخريف والشتاء.
 

الصحة تطعيمات الأطفال وزارة الصحة التطعيمات حسام عبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

الخناق الحنجري

بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الخناق الحنجري

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد