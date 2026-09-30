الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات

مع انتشار بعض المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص تطعيمات الأطفال، حرصت وزارة الصحة والسكان على حسم الجدل، مؤكدة أن التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متوفرة على مستوى الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها، إلى جانب توافرها في وحدات الرعاية الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في التطعيمات المدرجة ضمن جدول التطعيمات الروتينية على مستوى الجمهورية.

مخزون استراتيجي كافٍ من التطعيمات

التطعيمات

وأوضح عبد الغفار أن منظومة التطعيمات الروتينية تعمل بصورة طبيعية، وأن ما يتم تداوله أحيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص عام في تطعيمات الأطفال لا يعكس الوضع الفعلي.

وأكد توافر مخزون استراتيجي كافٍ من التطعيمات الأساسية، إلى جانب إتاحتها في وحدات الرعاية الأولية، بما يضمن حصول الأطفال على الجرعات المقررة وفق الجدول الزمني المحدد.

التطعيمات الإلزامية تبدأ من اليوم الأول

التطعيمات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن جدول التطعيمات الروتينية الإلزامية يبدأ منذ اليوم الأول للطفل.

وأوضح أن الطفل يحصل خلال أول 24 ساعة من الولادة على جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي، ثم تتواصل الجرعات المختلفة خلال الشهور الأولى من عمره وحتى بلوغه 18 شهرًا.

جرعات التطعيمات تمتد حتى عمر 18 شهرًا

ولفت عبد الغفار إلى أن جدول التطعيمات يتضمن جرعات يحصل عليها الطفل في أعمار شهرين، وأربعة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر، و12 شهرًا، و18 شهرًا، مؤكدًا أن هذه التطعيمات متوفرة بصورة كبيرة.

تطعيمات إضافية مرتبطة بالمواسم

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن وجود تطعيمات إضافية لا تدخل ضمن جدول التطعيمات الإلزامية، لكنها مهمة ومفيدة، موضحًا أن توفير بعض هذه التطعيمات يرتبط بالمواسم.

وأضاف أنه مع دخول فصلي الخريف والشتاء، جرى توفير تطعيمات الإنفلونزا في وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب توافرها في شركة «فاكسيرا» أو «المصل واللقاح».

وبذلك أكدت وزارة الصحة أن التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، مع استمرار توفير التطعيمات الإضافية المرتبطة بالمواسم، وعلى رأسها تطعيمات الإنفلونزا خلال فصل الخريف والشتاء.

