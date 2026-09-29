قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يجرؤ على شيء طالما أنا موجود
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين.. الإفتاء: جائزة بشرطين
جلسة خارج الحسابات.. لماذا يجتمع مجلس النواب غدا قبل انطلاق دور الانعقاد؟
وزير التعليم: قابلت أكتر من 30 ألف مدير مدرسة وقضينا على أزمة الكثافات.. ونسب الحضور تفوق 90%
وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه
17 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
الخارجية الأمريكية: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي للتقدم في اتفاق لبنان وإسرائيل
القبض على سائق ميكروباص امتنع عن تحميل ركاب بالمنوفية
القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا
خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية
طلب البطاقة من شقيقها.. القبض على سيدة تعدت على فرد أمن إداري بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

أثناء تصفحي منصة "فيس بوك"، ظهرت أمامي ضمن موجز الأخبار تدوينة لأحد الطلاب يقول فيها: "ممكن نحاول نوصل الكلام دا لأي حد مسؤول عندنا في الأكاديمية، بأن يتم تغيير اسم معاهدها العليا في مكتب التنسيق إلى أكاديمية (...) زي الأكاديمية (...) وغيرها من الأكاديميات، لأنها لا تقل أهمية عنهم، ودا هيعود في الآخر بالنفع علي كل الكليات سواء هندسة أو إعلام أو حاسبات وغيرها؛ لأنك هتستلم شهادتك ومكتوب فيها أكاديمية كذا وليست المعهد العالي، واللي كتير من الناس بيستهونوا بيه وبيقللوا منه.

​والسطور العفوية السابقة تنفض الغبار عن صدع خفي في بنيان الثقة لدى شريحة عريضة من طلاب التعليم الخاص، حتى وإن كانت مؤسساتهم التعليمية مرموقة بالفعل؛ حيث يتسلل إليهم شعور وهمي بأن جهدهم الأكاديمي محكوم عليه بنقصان القيمة، بغض النظر عن جودة المناهج وغزارة الحصيلة المعرفية. وهو وهم يخالف الواقع الموضوعي الذي يؤكد سعي وزارة التعليم العالي المستمر لتحديث برامجها الدراسية بصروحها المختلفة، وتطويرها لتلبي احتياجات ميدان العمل في الداخل والخارج. غير أن تلك "الفوبيا" تأتي من حمى الأحكام المجتمعية الشكلية لا الموضوعية على الخريجين.

​وهذا الواقع المشوش هو ما دفع طالباً جامعياً رغماً عنه إلى حبس نفسه في إطار ضيق متمثل في مسمى جامعته أو أكاديميته أو معهده بسبب نظرة المجتمع المتقلبة، التي لا تزن الخريج بميزان الحقيقة؛ بل تكتفي بقراءة العناوين والأغلفة البرّاقة للشهادات، بينما لا ينحني ميدان العمل إلا لمن أتقن صنعته وملك زمام كفاءته. أما الاعتماد الكلي على اسم الأكاديمية وحدها فهو رهان خاسر، لأن الألقاب وحدها تذوب سريعاً أمام أول اختبار للقدرة المهنية.

​وإذا أمعنا النظر في هذه الظاهرة علمياً، سنجد تفسيرها الجذري في "نظرية التقييم المعرفي" التي وضع أسسها عالما النفس إدوارد ديسي وريتشارد رايان كجزء من نظرية تقرير المصير. وتفسر لنا هذه النظرية كيف أن الضغوط المجتمعية والأحكام المعيارية الصارمة، مثل النظرة الدونية لمسمى إداري أو شهادة بعينها، تعمل كمؤثرات خارجية تحكم السيطرة على العقل، فتتحول مرجعيات تقدير الذات لدى الشاب من الاستقلالية الداخلية إلى الاعتماد على آراء الآخرين. هذا التحول يصيب الدافعية والإرادة بالشلل، ويجعل الطالب رهينةً لتقدير شكلي يختزل سنوات تعبه وجهده في بضعة حروف مطبوعة على ورقة، متناسياً أن سوق العمل الحديث لا يعترف بنص التنسيق، بل يعترف بمهارة العقل الذي يدير العمل.

​والسؤال الذي يطرح نفسه حقاً في هذا السياق هو: ماذا بعد الشهادة وتخطي تلك العُقد الشكلية الدفينة لبعض الخريجين؟

​والإجابة، عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بشقي التعليم العام والخاص، هي ضرورة تمكنكم من أدواتكم المعرفية والتقنية؛ مثل إجادة اللغة الإنجليزية المعتمدة عالمياً، بالتوازي مع لغات أخرى تفهمها الآلة التي يستخدمها يومياً المهندس والمحاسب والطبيب، وربما كل المهن، وأقصد هنا البرمجة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما بسوق العمل. كذلك يجب الحصول على دورات تدريبية مطلوبة مهنياً، وبالإضافة لما سبق، عليكم أن تؤهلوا أنفسكم للمقابلة الشخصية قبل خوضها طلباً للتوظيف، وإثبات أنكم قادرون عملياً على التكيف مع ظروف العمل وتطويره.

فيس بوك موجز الأخبار طلاب التعليم الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

الاهلي

إبراهيم فايق: الأهلي مش بيجامل.. والشناوي اتعمله أحلى تكريم في الدنيا

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

ترشيحاتنا

طياران بالبحرية الأمريكية يقفزان من طائرتهما أثناء هبوطها على حاملة طائرات

طياران بالبحرية الأمريكية يقفزان من طائرتهما أثناء هبوطها على حاملة طائرات

صورة أرشيفية

نيويورك تايمز: المحكمة العليا الأمريكية تسمح مؤقتًا بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي

إيران: أبلغنا واشنطن شروطنا.. وترامب عاجز عن اتخاذ القرار

بالصور

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد