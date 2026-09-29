وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن قضية مياه النيل تمثل قضية وجودية وحياة أو موت بالنسبة للشعب المصري والدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من مياه النيل.

وقال وزير الخارجية، في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، إن مصر لن تتأثر بإرادة دولة بمفردها، مؤكدًا أن القاهرة تتابع الأوضاع داخل إثيوبيا بشكل عام، في إطار حرصها على حماية مصالحها وأمنها المائي.

وأوضح عبد العاطي أن مصر أعلنت موقفها بشكل واضح بشأن رفض أي تصرفات أحادية، أو إقامة سدود جديدة دون توافق، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتسق مع قواعد القانون الدولي ويحفظ حقوق دول وشعوب حوض النيل.

وأضاف أن هناك تفهمًا دوليًا للموقف المصري، لافتًا إلى أن مختلف الدول تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي وضرورة التعامل مع قضايا المياه بما يراعي مصالح الدول وحقوقها.

الحفاظ على حقوقها المائية

وشدد وزير الخارجية على أن موقف مصر من قضية الأمن المائي عادل ومتوافق مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستواصل تحركاتها من أجل الحفاظ على حقوقها المائية وصون أمنها المائي.