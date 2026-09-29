الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة التعامل مع الاعتداءات باعتبارها أعمالًا إجرامية تستوجب التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تصاعد التوتر الأمني وتكرار الهجمات التي تستهدف فلسطينيين وممتلكاتهم.

وجاء الموقف الأمريكي في أعقاب أعمال عنف وقعت في عدد من مناطق الضفة الغربية، بينها هجوم على بلدة جالود، حيث أفادت تقارير بإحراق منازل وسيارات فلسطينية خلال هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون، وفق ما أوردته تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يمر عبر إجراءات قانونية واضحة، تشمل التحقيق في الاعتداءات وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين، في موقف يتسق مع دعوات أمريكية سابقة إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

وسبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن شددت في مواقف رسمية على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف المتطرف في الضفة الغربية، مؤكدة أن على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لمنع الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها. كما دعت واشنطن إلى التعامل مع أعمال العنف وفق معايير المساءلة القانونية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترًا متواصلًا، مع تزايد المخاوف من انعكاس أعمال العنف على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في مواقف سابقة أن استمرار العنف في الضفة يمثل مصدر قلق، داعية إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تصاعده.

ويركز الموقف الأمريكي على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف، باعتبار أن التحقيقات والإجراءات القانونية تمثل إحدى الآليات للحد من تكرار الاعتداءات والحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

وتبقى التطورات الميدانية في الضفة الغربية محل متابعة دولية، خصوصًا في ظل استمرار التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط دعوات أمريكية إلى خفض التصعيد ومنع توسع دائرة العنف.

