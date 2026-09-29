مدبولي: العديد من الأسعار شهدت انخفاضات.. ومعدل البطالة 5.8% الأدنى في تاريخ مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل خطابات واعمال العالم في الأمم المتحدة تتحدث عن تباطؤ معدلات النمو والتضخم، مضيفا أن رؤساء الدول العظمى تحدثوا بالأمم المتحدة عن أزمات الطاقة وارتفاع الاسعار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت 5.1% نموا اقتصاديا في عام 2015 ,2026 هو الأعلى في المنطقة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر حصل على اشاده المؤسسات المالية والنقدية العالمية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية تشهد نموا حقيقيا.

وأشار إلى أن العديد من الاسعار شهدت انخفاضات و 5.8% معدلات البطالة في مصر وهو الأقل في تاريخها.