طلب البطاقة من شقيقها.. القبض على سيدة تعدت على فرد أمن إداري بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على فرد أمن إدارى بأحد التجمعات السكنية بالجيزة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر من (فرد أمن إدارى بأحد التجمعات السكنية– مقيم بمحافظة المنوفية)، بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لقيامه بفحص شقيقها والإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به قبل دخوله التجمع محل عمله لزيارتها .





أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لقيام فرد الأمن بمنع شقيقها من الدخول لرفضه إطلاعه على بطاقته الشخصية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .









