قرار من النيابة بشأن المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس 6 رجال – 3سيدات "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال – 3سيدات "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة .

وضبط بصحبتهم (11 حدثا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيدع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.



