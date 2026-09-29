اللواء إبراهيم عثمان: جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية

أكد اللواء اركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أن جلسة مجلس النواب الطارئة غداً ستحمل دلالات قوية.

وتابع اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رسائل الرئيس السيسي تحمل دلالات قوية عما يحدث في محيطها، مستدركا أن رسائل الرئيس سيسي اليوم تتحدث عن تحديات غير مسبوقة.

وأضاف أن السوشيال ميديا أداء من أدوات حروب الجيل الخامس الهجينة، مشيرا إلى أمريكا تستخدم الضربات العسكرية من أجل الضغط على إيران للتفاوض.