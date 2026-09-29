محمد خليل أمينًا لأمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

أعلن حزب الشعب الجمهوري اختيار محمد خليل أمينًا لأمانة الشباب المركزية بالحزب، في إطار توجه الحزب نحو دعم الكوادر الشبابية وتعزيز دور الشباب في العمل الحزبي والسياسي.

ويأتي اختيار محمد خليل في ضوء اهتمام الحزب بتطوير آليات التواصل مع الشباب، وتوسيع مشاركتهم في العمل العام، بما يسهم في إعداد وتأهيل كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مختلف الملفات.

ومن جهته، أكد “خليل” أن الأمانة من المنتظر أن تواصل خلال الفترة المقبلة العمل على تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتعزيز حضورهم داخل الهيكل التنظيمي للحزب، إلى جانب دعم مشاركتهم في المبادرات والأنشطة المجتمعية والسياسية.

أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

وشدد على أن توليه أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري يمثل مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم وفتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل العام والسياسي يوفر بيئة داعمة أمام الأجيال الجديدة للقيام بدورها في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير آليات التواصل مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم وطموحاتهم، والعمل على تأهيل كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في مسيرة العمل الوطني، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز دور الشباب والاستفادة من قدراتهم.