هونر تفتح حجز جهاز MagicPad 4 بشاشة 165Hz وبطارية عملاقة

فتحت شركة «هونر» رسمياً باب الحجز المسبق لجهازها اللوحي الجديد «MagicPad 4» في الأسواق الصينية.

ويأتي الجهاز بمواصفات قوية تنافس الحواسب المحمولة، أبرزها شاشة فائقة السرعة وبطارية ضخمة تدوم طويلاً.

شاشة عملاقة بمعدل تحديث 165 هرتز

أعلنت الشركة مواصفات حاسوبها اللوحي الجديد، الذي يتميز الجهاز بشاشة مقاسها 12.1 بوصة بدقة 3K لتقديم صورة بالغة النقاء والوضوح.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث قياسي يبلغ 165 هرتز لضمان حركة سلسة أثناء تشغيل الألعاب.

وتصل درجة السطوع إلى 700 شمعة لتوفير رؤية مريحة للعين في مختلف ظروف الإضاءة.

معالج رائد من كوالكوم

يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم "سنابدراجون 8s الجيل الرابع" الذي يمنحه سرعة كبيرة في إنجاز المهام.

وزودت هونر التابلت ببطارية عملاقة بسعة 10,100 مللي أمبير تكفي للعمل الشاق لساعات طويلة.

كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 66 واط لإعادة ملء هذه البطارية الضخمة سريعاً.

ويضم الحاسوب كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

ويعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة ماجيك أو إس 10 المدعومة بأدوات ذكاء اصطناعي متطورة.

أسعار جهاز هونر MagicPad 4

طرحت الشركة الجهاز بخيارين للذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت مع مساحة 256 جيجابايت.

ويبدأ سعر النسخة الأولى من 4199 يواناً صينياً، أي ما يعادل نحو 625 دولاراً أمريكياً.

بينما يصل سعر النسخة الأعلى إلى 4699 يواناً، وهو ما يوازي 700 دولار أمريكي تقريباً.