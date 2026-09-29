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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر منافس..هونر تُطلق MagicPad 4 الجديد رسميًا للحجز المسبق. هل سيكون خيارك القادم؟

هونر تُطلق MagicPad 4 الجديد رسميًا للحجز المسبق
هونر تُطلق MagicPad 4 الجديد رسميًا للحجز المسبق
لمياء الياسين

فتحت شركة هونر (Honor) باب الحجز المسبق رسميًا في السوق الصينية لجهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4 (إصدار 12.1 بوصة). يأتي هذا الجهاز بعد فترة وجيزة من إطلاق الإصدار العالمي الأكبر ذي الشاشة 12.3 بوصة، ليقدم توليفة جديدة تجمع بين الشاشة الأصغر نسبيًا وبجانب المواصفات القوية، والسعر التنافسي 

هونر تُطلق MagicPad 4 الجديد

 الشاشة وتجربة العرض

يتميز الجهاز بشاشة مقاس 12.1 بوصة، مما يجعله أصغر وأسهل في الحمل مقارنة بالطراز السابق الذي بلغ حجمه 12.3 بوصة. ورغم هذا التغيير في الحجم، حافظت الشركة على معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 165 هرتز لضمان سلاسة تامة أثناء التصفح والألعاب. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى اعتماد لوحة من نوع LCD بدلاً من OLED، وهو ما يُعد تراجعاً تقنياً لكنه خطوة ذكية لخفض تكلفة الجهاز وجعله في متناول شريحة أكبر من المستخدمين.

 العتاد الداخلي وقوة الأداء

يتمتع التابلت بقدرات معالجة متطورة بفضل تزويده بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 من الفئة فوق المتوسطة العليا، مما يضمن كفاءة عالية في معالجة البيانات والمهام اليومية. ولتعزيز الأداء السلس، سيتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، وهي مساحة كافية لتخزين الملفات والتطبيقات الثقيلة.

 البطارية وميزات الإنتاجية

زودت Honor حاسوبها ببطارية ضخمة بسعة 10,100 مللي أمبير، وهي نفس السعة العملاقة الموجودة في طراز الـ 12.3 بوصة، مما يضمن عمراً طويلًا للتشغيل دون الحاجة للشحن المتكرر. ولدعم أصحاب الأعمال والطلاب، يدعم التابلت القلم الذكي، ويقدم توافقاً مع تطبيقات "بمستوى الكمبيوتر الشخصي" (PC-level apps)، مما يحوله إلى أداة إنتاجية متكاملة للمهام المكتبية والتصميم.

تشير التوقعات إلى أن Honor لن تكتفي بالأسواق الصينية، بل ستقوم بطرح الجهاز عالمياً في وقت قريب بعد المؤتمر.

شركة هونر السوق الصينية Honor MagicPad 4 ذاكرة وصول عشوائي بطارية ضخمة الكمبيوتر الشخصي

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