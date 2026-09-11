أخبار التكنولوجيا | كل ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر Surprise and Shine.. موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حققت سلسلة آيفون 17 أداء قياسيا على مستوى الإيرادات خلال عامها الأول، لتصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات بين أجيال آيفون، وفق أحدث دراسة سوقية لشركة الأبحاث Counterpoint Research.

مواصفات iphone 18 pro max، كشفت عنها شركة آبل ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي الذي عقدته هذا العام تحت شعار Surprise and Shine، مقدمة مجموعة من الترقيات الكبيرة التي شملت الكاميرا والأداء والتبريد وعمر البطارية وتقنيات الاتصال.

كشفت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي Surprise and Shine عن مجموعة من منتجاتها وتقنياتها الجديدة، وفي مقدمتها سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة iPhone Duo، إلى جانب الجيل الجديد من ساعات Apple Watch وسماعات AirPods 5 ونظام التشغيل iOS 27.





أعلنت شركة آبل، عن هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، لكن الحصول على أحدث إصداراتها الاحترافية سيكلف المستخدمين أكثر، بعدما رفعت الشركة أسعار الطرازين بمقدار 100 دولار مقارنة بإصدارات Pro السابقة.

قدمت شركة آبل رسميا iPhone Duo باعتباره أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، مع تصميم يعتمد على شاشتين متطابقتين من حيث نسبة العرض إلى الارتفاع، إلى جانب تعديلات واسعة على نظام iOS لتوفير تجربة استخدام مخصصة لهذا النوع من الأجهزة.

مقارنة بين آيفون 18 برو ماكس و iPhone 17 Pro Max.. أبرز الفروقات والاختلافات؟

كشفت شركة آبل عن آيفون 18 برو ماكس باعتباره أقوى هواتفها التقليدية ضمن الجيل الجديد، مع التركيز على تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وتجربة التصوير وعمر البطارية، بدلا من تقديم تغييرات جذرية على مستوى التصميم الخارجي.

تستعد شركة موتورولا لتوسيع حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي، بعدما كشفت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن لمحة أولى لهاتف جديد يبدو أنه سيأتي بتصميم مختلف عن هاتف Razr Fold الحالي، في خطوة تستهدف منافسة أحدث الأجهزة القابلة للطي، وعلى رأسها iPhone Duo وGalaxy Z Fold 8.

حدثت شركة آبل تشكيلة أجهزتها بأوسع مجموعة جديدة من المنتجات حتى الآن، وذلك خلال فعاليتها التي أقامتها في 9 سبتمبر، والتي شهدت الكشف عن أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، إلى جانب سلسلة iPhone 18 Pro وأحدث إصدارات Apple Watch وAirPods.