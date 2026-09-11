إضافة قوية.. كونيا سبور يغازل إمام عاشور: لاعب ممتاز وسنحاول ضمه

كشف علي كامجوز، مدير فرع كرة القدم بنادي كونيا سبور التركي، عن موقف ناديه من التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال كامجوز، خلال تصريحات تلفزيونية: «التعاقد مع إمام عاشور، نجد أن إمام عاشور لاعب ممتاز وسيكون إضافة جيدة لنا وللفريق، وسنحاول مرة ثانية ونأمل بضمه».

وأكد مسؤول كونيا سبور أن النادي التركي يرى في إمام عاشور لاعبًا يمتلك إمكانيات مميزة، ويمكنه تقديم إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معه.

وتأتي تصريحات كامجوز لتؤكد وجود اهتمام من جانب كونيا سبور بضم إمام عاشور، رغم عدم نجاح النادي في تقديم عرض رسمي للاعب خلال الفترة الماضية، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤول التعاقدات بالنادي.

ويأمل النادي التركي في إعادة فتح ملف التفاوض مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، في محاولة للوصول إلى اتفاق يسمح بانتقال اللاعب إلى الدوري التركي.